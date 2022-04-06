Веллингтон, , 07:08 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 12 575 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

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По ее данным, 2147 заболевших выявил в городе Окленде, где находится крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Остальных инфицированных выявили в других регионах Новой Зеландии. Также 43 носителя коронавируса выявили при въезде на новозеландскую территорию.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 654 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 23 находятся в палатах реанимации. Также за 5 апреля в Новой Зеландии скончались 15 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 728 764 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2.