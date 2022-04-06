Москва, , 07:08 — REGNUM После взятия Украины начнется игра в долгую по денацификации и преобразованию страны, и отпускать ее из рук не выйдет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Цитата из: «Поединок с Владимиром Соловьёвым». «Россия-1»

«Допустим, никто ничего не подписал и так далее, и вот эта армия наша, которую надо усилить… Но даже если этого не сделать, вот эта группировка добьет донбасский котел к июню, перекинется вся под Николаев и Одессу, все это там в июле-августе и сделают, и развернув весь южный фронт начнет двигаться на север. Докуда — вопрос отдельный… Где-нибудь за 2−3 месяца оно доползет до нужных пределов… и возьмут. И теперь это поняли, и американцы, и англичане, и все, что возьмут!», — заявил Кургинян.

Кургинян отметил, что один из крупных руководителей вооруженными силами России сказал, что надо брать всю Украину. И, несмотря на то что вопрос достаточно дискуссионный, такое видение имеет под собой основание. Поскольку весь тот обрывок Украины, который останется во Львове или еще где, будет принят в НАТО и тут же будет начинен оружием, осуществляя еще более яростную агрессию.

По его словам, а дальше эту взятую территорию нужно будет во что-то превращать в условиях денацификации без какой-либо веры в дружбу народов и все прочие благие пожелания. Поэтому, все это будет игрой в долгую, и каждый, кто будет считать иначе, абсолютно неправ.

«Как только вы откатите назад, они тут же начнут воевать», — подытожил Кургинян.

Он отметил, что Россия ведет войну за Украину, которая была оккупирована западенческим врагом России вместе с их иностранными хозяевами, и судьба России — созидать свою историю на этой территории и территории собственной империи.