Абакан, 6 апреля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 208 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в республиканском правительстве.

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Уточняется, что один факт заражения зарегистрирован при плановом мониторинге, четыре – при самостоятельном обследовании.

С начала 2022 года в республике выявлено 33095 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Хакасии выявили 13 случаев COVID-19, выздоровели 74 человека.