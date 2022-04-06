Тегеран, , 07:52 — REGNUM 5 апреля заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади призвала международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и согласился на инспекции МАГАТЭ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ежегодное заседание Комиссии ООН по разоружению стартовало после трехлетнего перерыва из-за отказа Соединенных Штатов сотрудничать в выдаче виз российской делегации.

«Наконец, комиссия начала свою работу с решения этой проблемы и вынесения необходимых рекомендаций в отношении разоружения и ядерного нераспространения, а также укрепления доверия в соответствии с запретом гонки вооружений в космическом пространстве», — отметила Эршади.

Ссылаясь на текущие геополитические кризисы в мире и опасность применения ядерного оружия, представитель Ирана подчеркнула, что в последнее время опасность усиливается из-за гонки вооружений и модернизации ядерных арсеналов на платформе новых технологий.

«Что нужно международному сообществу, так это политическая воля ядерных держав для согласования плана действий по уничтожению ядерного оружия в течение определенного периода времени. В этой связи любые исследования и разработки, испытания, производство ядерного оружия должны быть прекращены», — подчеркнула она.

Эршади также заявила, что ядерные страны должны прекратить попытки модернизировать ядерные арсеналы и скорректировать свою политику в этом отношении.