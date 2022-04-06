Тегеран, , 07:52 — REGNUM 5 апреля представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента заявил, что Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) готова в ближайшее время представить около 100 новых ядерных достижений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая в интервью информационному агентству IRNA, Махмуд Аббасзаде Мешкини заявил, что 9 апреля по случаю Национального дня ядерных технологий будет представлено около 100 новых ядерных достижений в области энергетики, исследований и разработок (R&D).

Обращаясь к заседанию Парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике, состоявшемуся с участием представителя AEOI Бехруза Камальванди и одного из технических членов иранской переговорной команды, депутат заявил, что они представили всеобъемлющий отчет о деятельности организации в рамках венских переговоров.

«Часть переговоров связана с политическими вопросами», — отметил он, подчеркнув, что политические проблемы будут обсуждаться во время встречи с участниками СВПД.

Учитывая приближение Национального дня ядерных технологий, представитель AEOI представил всеобъемлющий отчет о текущей деятельности и достижениях организации в области использования современных технологий.