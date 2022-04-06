Тегеран, , 07:53 — REGNUM 5 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил ранее подписанное соглашение с Ираном об установлении маршрута через иранскую территорию, которая свяжет Азербайджанскую Республику с нахичеванским регионом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Ильхам Алиев подписал Указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Иран о создании новых коммуникационных линий между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской Автономной Республикой через иранскую территорию, сообщают азербайджанские СМИ.

Ранее высокопоставленный азербайджанский чиновник назвал подписанный между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран меморандум о взаимопонимании историческим событием.

Ранее представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Махмуд Аббасзаде Мешкини заявил, что действующее правительство Ирана придает особое значение соседним странам, особенно Азербайджанской Республике.