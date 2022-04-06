Тегеран, , 07:58 — REGNUM 5 апреля генеральный прокурор крупного иранского города Мешхед, где ранее мужчина напал на студентов семинарии в храме Имама Резы, заявил, что на данный момент по обвинению в нападении арестованы 5 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мохаммад Хосейн Друдизаявил, что по меньшей мере 5 человек были арестованы в связи с недавним инцидентом в святилище Имама Резы в центре Мешхеда. Генеральный прокурор также сообщил, что один человек являлся зачинщиком нападения, еще четверо подозреваются в сотрудничестве с ним.

Ранее мужчина с ножом напал на студентов семинарии в храме Имама Резы в священном городе Мешхед на северо-востоке Ирана, ранив по меньшей мере трех студентов.

По последним сообщениям, один из пострадавших студентов семинарии скончался от полученных травм, приняв мученическую смерть в больнице.

Видеозапись нападения, которая была немедленно опубликована в средствах массовой информации после нападения, показала, что нападавший был захвачен людьми на месте преступления живым и передан силам безопасности.