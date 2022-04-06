Тегеран, , 07:59 — REGNUM Законодатели иранского парламента написали письмо президенту Ибрагиму Раиси, в котором призвали правительство заручиться конкретными гарантиями со стороны Соединенных Штатов в связи с возможным соглашением на переговорах в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 апреля.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В письме президенту Ибрагиму Раиси около 190 законодателей призвали соблюдать красные линии и защищать национальные интересы в венских переговорах.

По словам Фаллахи, представителя избирательного округа Хамедан в иранском парламенте, на данный момент более 190 законодателей подписали письмо президенту. Он также отметил, что Иран требует немедленного снятия всех санкций с гарантией того, что США вновь не откажутся от сделки.

В последнем раунде венских переговоров (8-й раунд) по отмене антииранских санкций в Вене, который начался 27 декабря и оказался самым продолжительным раундом переговоров на сегодняшний день, наступила пауза. В настоящий момент переговоры находятся в ситуации, когда их успех или неудача зависят от политических решений со стороны США.