Тегеран, 6 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. 5 апреля глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами объявил, что организация планирует построить электростанцию в провинции Хузестан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Мы планируем построить электростанцию мощностью 360 мегаватт в Дарховине. Этот проект будет полностью реализован иранскими учеными», — отметил Эслами.

В другом месте своего выступления Эслами сообщил, что всеобъемлющий документ о развитии Организации по атомной энергии Ирана будет обнародован 9 апреля.

По его словам, документ прошел процедуру юридического утверждения, в связи с чем он будет представлен президентом Ирана Ибрагимом Раиси в ближайшее время.

Документ включает в себя различные аспекты развития иранских ядерных технологий и их индустриализации, а также рекомендации Верховного лидера Исламской революции за последние годы.