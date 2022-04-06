Тегеран, , 08:08 — REGNUM 5 апреля официальный представитель правительства Ирана заявил, что всеобъемлющий стратегический документ по развитию атомной промышленности страны будет представлен в Национальный день ядерных технологий. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ядерная программа Ирана Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всеобъемлющий стратегический документ по развитию атомной промышленности страны будет представлен 9 апреля в Национальный день ядерных технологий в присутствии президента Ирана Сейеда Ибрагима Раиси», — заявил Али Бахадори Яхроми на брифинге.

Ссылаясь на лозунг текущего года (Производство: основанное на знаниях и создающее рабочие места), выдвинутый Верховным лидером страны, он сообщил, что правительство приложит все усилия для осуществления данной цели.

Яхроми также подчеркнул, что действующее 13-е правительство страны в текущем 1401 году (наступил 20 марта) предприняло эффективные шаги для укрепления экономики Исламской Республики.