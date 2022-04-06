Тегеран, , 08:08 — REGNUM Если Соединенные Штаты хотят, чтобы на переговорах в Вене было достигнуто соглашение, они должны компенсировать свою прошлую ошибку, заявил депутат парламента Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 апреля.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Выступая в интервью информационному агентству Mehr, Ходжатолеслам Ахад Азадиха заявил, что Иран серьезно настроен на проведение переговоров.

«Иран всегда подчеркивал, что переговоры должны быть рациональными и основываться на отмене несправедливо введенных против страны санкций», — отметил он, подчеркнув, что другие участники СВПД также должны придерживаться своих обязательств на деле.

По его словам, односторонний выход Соединенных Штатов из СВПД в мае 2018 года при бывшем президенте США Дональде Трампе показал, что американские официальные лица не выполняют своих обязательств.

«Сегодня, если Соединенные Штаты хотят, чтобы на переговорах в Вене было достигнуто соглашение, они должны компенсировать свою прошлую ошибку», — сообщил иранский депутат.