Тегеран, 6 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. 5 апреля представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США и их союзники на переговорах в Вене готовы заключить прочное соглашение с Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

Отвечая на вопрос на своей еженедельной пресс-конференции о переговорах в Вене, Псаки заявила: «И мы, и наши союзники готовы заключить прочное соглашение, если Иран готов сделать то же самое».

«Вместе с нашими европейскими союзниками Соединенные Штаты в ходе переговоров в Вене согласовали дорожную карту для взаимного возвращения к соблюдению сделки», — заявила она далее, отметив: «Президент возобновит сделку, если это отвечает интересам нашей национальной безопасности».

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в твиттере заявил, что США виноваты в прекращении переговоров в Вене, отметив, что соглашение будет в пределах досягаемости, если Вашингтон проявит реалистичный подход.

«Если в переговорах в Вене и есть пауза, то это из-за чрезмерных требований американской стороны», — отметил высокопоставленный иранский дипломат.