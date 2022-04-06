Тегеран, 6 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. 5 апреля министр энергетики Ирака Адель Карим заявил, что Багдад не заключил сделку с прибрежными государствами Персидского залива, поскольку нуждается в импорте газа из Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

ИА REGNUM Газ

Иракский министр сделал это заявление в телевизионном ток-шоу, пообещав согражданам более благоприятное лето по сравнению с предыдущими, заявив, что Министерство энергетики прилагает все усилия, чтобы подготовиться к увеличению потребления электроэнергии в течение этого жаркого лета.

Карим признал, что создание электросетевого соединения с арабскими прибрежными государствами Персидского залива было бы очень дорогостоящим, отметив, что иракское правительство не принимает цены, предлагаемые арабскими странами.

«Иранский газ подходит Ираку, и его цена приемлема», — отметил он, подчеркнув: «Нам будет жизненно необходим иранский газ в течение последующих лет».

Министр также сослался на соглашения с Катаром, Турцией и Саудовской Аравией, заявив, что Ирак еще не заключил ни одной сделки с этими странами по ценам на энергоносители.