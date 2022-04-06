Пермь, 6 апреля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Перми в судебном порядке с городской администрации взыскано свыше 4,7 млн рублей за изымаемое нежилое помещение, расположенное в аварийном доме. Об этом сообщает пресс-служба Орджоникидзевского суда муниципалитета.

Https://pixabay.com Деньги

В суд обратился собственник нежилого помещения. Он указал, что многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. На первом этаже здания находится нежилое помещение, владельцем которого является истец. Согласно отчету об оценке, рыночная стоимость помещения, а также убытки, причиненные пермяку за его изъятие, в совокупности составляют 4 763 400 рублей.

Собственники помещений в доме должны в течение полугода с даты получения уведомления освободить квартиры. Чиновники намерены принять меры по расселению дома до 31 декабря 2023 года. Представитель мэрии заявил, что не признает исковые требования. Он подчеркнул, что нежилые помещения не изымались, так как статьей 32 Жилищного кодекса РФ не предусмотрено изъятие нежилых помещений в многоквартирном доме.

Суд встал на сторону собственника нежилого помещения и обязал мэрию выплатить истцу более 4,7 млн рублей. Решение в законную силу не вступило.