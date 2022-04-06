Луганск, , 06:57 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«6:05 с направления населенный пункт Орехово по населенному пункту Донецкий с применением РСЗО БМ-21 (40 снарядов)», — заявили в представительстве.

Пока данных о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не приводится. Ущерб, причиненный украинскими карателями, оценивается.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля украинские каратели дважды обстреляли поселок Донецкий в ЛНР. Сообщалось, что при обстрелах боевики использовали РСЗО БМ-21 «Град» и тяжелую артиллерию калибра 122 мм.