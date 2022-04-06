Москва, , 06:58 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов взять в полном объёме под личный контроль подготовку к противопожарному сезону, сообщается на сайте полпредства.

Горящий лес Aviales.ru

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«Пожары приносят немало проблем. Мы помним уничтоженные пожарами сёла в Забайкалье, помним пожары прошлого года в Якутии. Вместе с тем в последние годы принят ряд решений, связанных с подготовкой к пожароопасному сезону», — сказал на совещании по вопросу готовности дальневосточных регионов к пожароопасному периоду Юрий Трутнев.

В 2021 году по поручению президента РФ был увеличен объём федерального бюджета на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров. Регионам Дальнего Востока было выделено 5,78 млрд рублей.

На средства федерального бюджета регионы ДФО должны укомплектовать парашютно-десантную службу в количестве 1951 человек и наземную лесопожарную службу в количестве 4220 человек, заключить контракты на авиапатрулирование территорий и тушение пожаров, закупить экипировку, технику и средства для тушения пожаров.

Дополнительное финансирование предоставляется по линии «Единой субсидии». В 2020—2022 годах Минвостокразвития России предоставило четырём дальневосточным регионам (Якутии, Забайкалью, Хабаровскому краю и ЕАО) 445 млн рублей на закупку спецтехники и ремонт пострадавших социальных объектов.

О подготовке к пожароопасному сезону отчитались губернаторы.

По итогам проверок готовности к пожароопасному сезону и паводкоопасному периоду 2022 года полностью готовы Сахалин, Приамурье и Чукотка, ограничено готовы Бурятия, Якутия, Приморье, Хабаровский край, Забайкалье, Камчатка, Колыма и ЕАО.

Полностью завершены закупочные процедуры по фрахтованию авиации на лесоавиационные работы в шести регионах: Забайкалье, Приморье, Амурской и Сахалинской областях, Бурятии и на Чукотке, частично в Якутии, на Камчатке, Хабаровском крае и ЕАО, идут торги в Магаданской области.

Сотрудников парашютно-десантной пожарной службы набрано 85% от штатного расписания всех регионов Дальнего Востока. Недобор есть на Чукотке, в Якутии, Магаданском и Хабаровском краях.

Фактическое количество набранных работников наземных служб (лесные пожарные) во всех дальневосточных регионах составляет 90% от штата. Полностью укомплектованы Приамурье, Бурятия, Камчатский край, остальные субъекты заполнили свои штаты от 71 до 98%.

«Ответственность с этого года за подготовку к пожароопасному сезону лежит полностью на губернаторах. Финансирование из федерального бюджета предоставлено дальневосточным регионам в полном объёме. Необходимо укомплектовать все службы, закупить противопожарные средства и технику. Сделать так, чтобы работа противопожарных служб была эффективной», — поручил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, высока вероятность того, что лесные пожары в Якутии в 2022 году будут возникать чаще среднемноголетних показателей. К такому выводу пришли в ФБУ «Авиалесоохрана».