Улан-Удэ, 6 апреля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ возобновил работу международный аэропорт «Байкал», временно закрытый утром 6 апреля из-за снегопада. Об этом генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаевсообщает в своём Telegram-канале.

Самолет

Дмитрий Гармаев «Аэропорт Байкал открыт с 10:30 (по местному времени, 05:30 мск). Начинаем обслуживание воздушных судов».

Приостановка обслуживания авиарейсов на время расчистки взлётно-посадочной полосы привела к задержке вылетов самолётов в Москву и Новосибирск — на них уже завершена посадка пассажиров. Ожидается прибытие задержанного рейса из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ утром 6 апреля из-за снегопада временно закрыли международный аэропорт «Байкал», проводится расчистка взлётно-посадочной полосы.