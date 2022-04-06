Березники, Пермский край, 6 апреля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Пермском крае прокуратура Березников организовала проверку по факту жестокого избиения школьницы. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Уголовное дело

Прокуратура намерена дать оценку организации профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками, принявшими участие в инциденте и их законными представителями. Кроме того, на карандаш взято расследование уголовного дела об избиении девочки группой подростков.

Напомним, ранее в соцсети появилось видео с кадрами избиения агрессивными подростками сверстницы. Впоследствии ролик был удален. Инцидент вызвал шквал эмоциональных комментариев пользователей интернета.