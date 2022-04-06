Москва, , 06:38 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России 26 апреля 2022 года проведёт два открытых конкурса, в рамках которых выберут исполнителей на подготовку опытно-конструкторских работ для разработок в сфере оснащения систем управления движением судов. Общая стоимость тендеров 245 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Корабль Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Оплачивать контракты планируется средствами федерального бюджета. Максимальная цена по одному из них — 90 млн рублей (аванс — 30%). Победитель должен будет разработать береговую радиолокационную станцию для оснащения систем управления движением судов за четыре этапа — до 8 декабря 2023 года.

За 155 млн рублей предлагается контракт на разработку комплекса оптического видеонаблюдения и анализа для оснащения тех же систем. Аванс по этому контракту составит 50%. Работы должны завершить в пять этапов, но также к декабрю 2023 года.

«Современный уровень развития науки и техники позволяет вплотную подойти к созданию морских автономных и дистанционно управляемых судов (МАНС). Это направление судостроения не является абсолютно новым. Оно является закономерным развитием технологий и разработок в области автоматизации процессов, связанных с судоходством», — отмечается в документации к одному из тендеров.

Напомним, также министерство проводит серию крупных тендеров в рамках импортозамещения в авиастроении.