Москва, 6 апреля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России 26 апреля 2022 года проведёт два открытых конкурса, в рамках которых выберут исполнителей на подготовку опытно-конструкторских работ для разработок в сфере оснащения систем управления движением судов. Общая стоимость тендеров 245 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Корабль

Оплачивать контракты планируется средствами федерального бюджета. Максимальная цена по одному из них — 90 млн рублей (аванс — 30%). Победитель должен будет разработать береговую радиолокационную станцию для оснащения систем управления движением судов за четыре этапа — до 8 декабря 2023 года.

За 155 млн рублей предлагается контракт на разработку комплекса оптического видеонаблюдения и анализа для оснащения тех же систем. Аванс по этому контракту составит 50%. Работы должны завершить в пять этапов, но также к декабрю 2023 года.

«Современный уровень развития науки и техники позволяет вплотную подойти к созданию морских автономных и дистанционно управляемых судов (МАНС). Это направление судостроения не является абсолютно новым. Оно является закономерным развитием технологий и разработок в области автоматизации процессов, связанных с судоходством», — отмечается в документации к одному из тендеров.

Напомним, также министерство проводит серию крупных тендеров в рамках импортозамещения в авиастроении.