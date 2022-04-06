Чернушинский район, Пермский край, 6 апреля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. В Чернушинском районе Пермского края завершилось расследование уголовного дело группы вымогателей. Уже утверждено обвинительное заключение. Материалы готовы для передачи в суд. Об этом сообщает краевая прокуратура.

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Установлено, что двое мужчин угрожали коммерсанту поджогом торговой точки и применяли насилие. Тем самым они вынудили предпринимателя переводить им деньги. В общей сложности вымогатели получили свыше 350 тыс. рублей.

Расширившись до трех человек, группа вымогателей вынудила другого бизнесмена передать им 3 млн рублей. В ходе совершения преступления один из обвиняемых также угнал автомобиль.