Биробиджан, , 06:41 — REGNUM Жителям России нужно обратиться к своей исторической памяти и растить молодёжь страны на правильных примерах. Такое мнение высказала директор Центра образования имени Владимира Пеллера Оксана Захарова, сообщил телеграм-канал правительства региона.

Советский плакат «Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей». 1962

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Читайте также: Действия России в Донбассе сравнили с нейрохирургической операцией

Она считает, что сейчас родители должны очень ответственно относится к занятиям и интересам своих детей.

«Я предлагаю нам не разжигать какие-то мысли провокационные, а обратиться к своим истокам, к своей исторической памяти. За моей спиной Герой Социалистического труда, полный кавалер ордена Славы Владимир Израйлевич Пеллер. Его именем освящена наша школа. И я считаю, что у каждого есть свой герой. Давайте все вместе, в канун предстоящего священного праздника Дня Победы, обратимся к своей исторической памяти. Чтобы наша молодежь росла на правильных примерах и чтобы мы действительно показали, что мы единая, мощная страна. Непобедимая», — отметила Оксана Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, во время спецоперации России по просьбе республик Донбасса не нужна спешка, она может навредить, ранее высказывала мнение депутат Законодательного собрания Еврейской автономной области Татьяна Колнауз. Она подчеркнула, что Россия никогда не начинала конфликт и всегда была миротворцем.