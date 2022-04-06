Биробиджан, 6 апреля 2022, 06:41 — REGNUM Жителям России нужно обратиться к своей исторической памяти и растить молодёжь страны на правильных примерах. Такое мнение высказала директор Центра образования имени Владимира Пеллера Оксана Захарова, сообщил телеграм-канал правительства региона.
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Она считает, что сейчас родители должны очень ответственно относится к занятиям и интересам своих детей.
Как сообщало ИА REGNUM, во время спецоперации России по просьбе республик Донбасса не нужна спешка, она может навредить, ранее высказывала мнение депутат Законодательного собрания Еврейской автономной области Татьяна Колнауз. Она подчеркнула, что Россия никогда не начинала конфликт и всегда была миротворцем.