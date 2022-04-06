Пекин, , 06:33 — REGNUM Мыслить хладнокровно и рационально, создавая возможности для установления мира призвал все стороны конфликта на Украине МИД Китая. Об этом 6 апреля заявил глава китайского МИД, член Госсовета КНР Ван И в ходе телефонной беседы с главой МИД Канады Мелани Жоли, сообщает пресс-служба МИД КНР.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ван И указал, что в настоящее время переговорный процесс между Россией и Украиной проходит не без трудностей, но пока он продолжается, есть надежда на прекращение огня и есть надежда на мир.

Глава МИД КНР призвал все стороны конфликта мыслить хладнокровно и рационально, создавая возможности для установления мира и открывая перспективы для дальнейших переговоров.

«Китай продолжит занимать объективную и справедливую позицию, играть конструктивную роль в этом отношении», — заключил Ван И.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки вслед за госсекретарём США Энтони Блинкеным обвинила Китай в том, что тот в ситуации на Украине и, в частности, с украинской Бучей, находится на «неправильной стороне истории».

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