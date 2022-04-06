Кемерово, , 06:33 — REGNUM В Кемеровской области в 2021 году при содействии службы занятости населения трудоустроено более 60 тысяч человек. Об этом сообщил министр труда и занятости населения региона Алексей Гришин.

На ярмарке вакансий Kmfc40.ru

«С начала этого года работу нашли почти 7,5 тысяч человек, — уточнил он. — Среди услуг, которые предлагают соискателям специалисты службы занятости, — помощь в выборе подходящей вакансии, консультации по востребованным на рынке труда профессиям, а также по организации бизнеса, подготовка к собеседованию с работодателем, помощь в составлении резюме и многое другое».

по официальным данным, количество вакансий, заявленных в Кузбассе, значительно превышает число зарегистрированных безработных: статус безработного имеют 11 тысяч кузбассовцев, а в банке вакансий более 37 тысяч рабочих мест.