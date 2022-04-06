Владивосток, , 06:37 — REGNUM Детям с ограниченными возможностями теперь оказывают стоматологическую помощь в краевой детской клинической больнице №2 во Владивостоке. Принимают детей со всего Приморья по полису ОМС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Зубоврачебный кабинет Akulovz

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Ранее детей-инвалидов принимали только в Артемовской детской больнице.

«Особенность оказания стоматологической помощи таким пациентам заключается в необходимости применения наркоза. Наша служба полностью готова к этой работе, шесть специалистов имеют значительный опыт», — заверила главный врач краевой детской больницы №2 Инна Рыжененкова.

Помимо оснащенного оборудованием стоматологического кабинета есть и комната пробуждения для пациентов, которым может потребоваться наблюдение врача после лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре семьям с детьми-инвалидами будут оплачивать дорогу ребёнка в образовательное учреждение и обратно, если школа находится за пределами населённого пункта.