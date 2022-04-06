Березники, Пермский край, , 06:28 — REGNUM В Березниках Пермского края суд взыскал с местного жителя ущерб, нанесенный налоговым преступлением. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Деньги Https://pixabay.com

В 2019 году по нереабилитирующему основанию прекратили уголовное дело о крупном уклонении от уплаты налогов путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений. Организация была ликвидирована. Причиненный ущерб тогда не взыскивали.

По результатам проверки прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав взыскать 10,7 млн рублей налогового ущерба в доход государства с бывшего руководителя фирмы. Суд удовлетворил исковое заявление. Решение суда в законную силу не вступило.