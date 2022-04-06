Кемерово, 6 апреля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 апреля, на лечении находятся 5017 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Yanao.ru Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 141 новый случай заражения коронавирусом. За это же время 499 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 158 735 случаев заражения коронавирусом, 151 460 человек выписаны, 2258 пациентов скончались.