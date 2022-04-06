Петропавловск-Камчатский, , 06:20 — REGNUM На Камчатке суд оштрафовал мужчину, который в соцсети опубликовал изображение с нацисткой символикой, сообщило ИА «Камчатка» со ссылкой на краевое УМВД РФ.

Суд

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Дело об административном правонарушении рассмотрел суд Петропавловска-Камчатского. За размещение свастики на своей странице в соцсетях мужчина 1954 года рождения оштрафован на 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области неизвестные злоумышленники осквернили памятник павшим в Великой Отечественной войне танкистам.