Пермь, , 06:18 — REGNUM В Перми в ночь с11 на 12 апреля перекроют часть Восточного обхода. Об этом сообщает минтранс региона.

Проезд закрыт Temasaratov.ru

Движение на участке остановят на четыре часа (с полуночи до 04:00 по местному времени). Мера связана со строительством моста через реку Чусовая.

«Остановка движения связана с проведением на участке работ по монтажу блочной модульной трансформаторной подстанции (в рамках работ по строительству нового моста через реку Чусовая)», — сказали в министерстве.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут. Объезд закрытого участка возможен через ул. Цимлянская.