Пермь, 6 апреля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Перми в ночь с 11 на 12 апреля перекроют часть Восточного обхода. Об этом сообщает минтранс региона.

Temasaratov.ru Проезд закрыт

Движение на участке остановят на четыре часа (с полуночи до 04:00 по местному времени). Мера связана со строительством моста через реку Чусовая.

«Остановка движения связана с проведением на участке работ по монтажу блочной модульной трансформаторной подстанции (в рамках работ по строительству нового моста через реку Чусовая)», — сказали в министерстве.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут. Объезд закрытого участка возможен через ул. Цимлянская.