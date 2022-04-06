Новосибирск, 6 апреля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Новосибирске с площади Карла Маркса убран памятник маршалу авиации Александру Покрышкину. Возле так и недостроенного дома культуры «Сибсельмаш» скульптора стояла с 2005 года.

Будущий трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Краснодарский край. 1943

«Монумент должен переехать в центр транспортного кольца, но пока его увезли на чистку. Всё это время рабочие будут подготавливать новую площадку», — пишет редакция «НГС Новости».

Установить памятник на новом месте планируют к 9 мая.