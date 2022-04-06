Гватемала, , 06:15 — REGNUM Город цивилизации майя был обнаружен группой исследователей на дне крупнейшего в Гватемале озера Атитлан, 5 апреля сообщила газета Milenio.

Календарь майя Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Команда ученых включает специалистов из Аргентины, Гватемалы, Мексики, Франции, Бельгии и Испании. Они нашли на глубине от 12 до 20 метров остатки домов, церемониальных центров и других сооружений. Исследователи считают, что площадь города достигала до 60 тыс. кв. метров.

По их оценкам, поселение могли основать примерно в V веке до н. э. на острове, который находился на озере и ушел под воду, предположительно, из-за тектонической активности. Озеро Атитлан расположено на высоте свыше 1,5 тысячи метров над уровнем моря в котловине, образовавшейся после извержения вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля группа из сирийских и российских археологов начала исследование древнего города Арвад, большая часть которого находится под водой в акватории порта Тартус в Сирии.

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