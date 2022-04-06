Куала-Лумпур, , 06:09 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 33 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 35 160. Также за минувшие сутки на малайзийской территории выявили 12 017 зараженных коронавирусом нового типа. Из них 11 958 заразились непосредственно на территории страны, остальные 59 прибыли в королевство из-за границы. Всего с начала пандемии в Малайзии выявили 4 268 486 носителей SARS-CoV-2.

В настоящее время в королевстве числится 171 172 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 234 пациента находятся в палатах реанимации, из них 131 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что 6 апреля в Малайзии уже 48,6% жителей прошли курс ревакцинации против COVID-19.