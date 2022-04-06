Оттава, , 06:09 — REGNUM Ещё девять физических лиц были включены в обновлённые санкционные списки по России властями Канады. Об этом сказано в опубликованном 5 апреля на сайте правительства Канады документе, связанном с антироссийскими санкционными мерами из-за ситуации на Украине.

Канада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В список попали Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов и Леонид Михельсон. Санкционные меры предполагают заморозку возможных активов на территории Канады и запрет на въезд в страну.

Кроме того, в новый санкционный список попали девять граждан Белоруссии. В их число вошли: заместители министра обороны Белоруссии Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко. Кроме того, в список включены Александр Шакутин, Владимир Пефтиев, Анатолий Тернавский, Павел Топузидис, Евгений Баскин и Валентин Байко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новых санкционных мерах, введённых властями США в отношении двух российских банков и дочерей президента России.

Также власти Новой Зеландии анонсировали повышение на 35% пошлины на импорт всех российских товаров.

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