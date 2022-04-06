Ола, Магаданская область, 6 апреля, 2022, 06:10 — ИА Регнум. В селе Балаганное Ольского района ночью 5 апреля провалился под лёд автомобиль «Ниссан Сафари» с водителем. К месту происшествия прибыли спасатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Магаданской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

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Утром также приехала водолазная группа поисково-спасательного отряда МЧС в составе четырёх человек. Проводятся работы по поиску и извлечению водителя с применением водолазного оборудования.

Спасатели напоминают, выход и выезд на лед опасен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове организована доследственная проверка после гибели рыбака, провалившегося под лед.