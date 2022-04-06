Москва, , 06:05 — REGNUM В среду, 6 апреля, в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег), утром местами гололедица, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. Моховая улица Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 7 апреля в Москве также небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью — южный 6−11 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +2… +7 °C днём. Ночью — −3… +2 °C.

В четверг, 7 апреля, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +9… +14 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C, местами небольшой дождь.

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