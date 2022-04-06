Благовещенск, , 06:06 — REGNUM В Амурской области создают сеть межмуниципальных приютов для бездомных животных и налаживают взаимодействие с жителями региона. Теперь о бродячих собаках Приамурья можно сообщать чат-боту в телеграм, сообщил 6 апреля в своём канале губернатор области Василий Орлов.

Собаки Tololo.ru

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«Проблема с бродячими животными стоит остро. Сейчас поставлена задача наладить обратную связь с гражданами. Многие неравнодушные жители часто не знают, куда обращаться и кому передать информацию об агрессивных животных. Поэтому совместно с ЦУР мы запустили в работу чат-бота @Amurdogbot. Он должен упростить связь жителей с ведомством и ускорить решение проблемы», — отметил глава региона.

Ожидается, что через чат-бот данные будут оперативно поступать в региональное управление ветеринарии. Оттуда информацию передадут службам отлова. От амурчан ждут фото собаки и точное указание места, где она была замечена. Животных с бирками в ухе не будут отлавливать повторно, если они неагрессивны.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Амурской области посчитали собак и выяснили, что их количество в регионе выросло в три раза. В бюджете Приамурья на отлов собак заложены 30 млн рублей.