Новосибирск, 6 апреля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году восстановили 6,7 тыс. га леса. Такие данные привёл Новосибирскстат.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

«Для создания лесных культур в течение года в питомниках произведён посев семян лесных древесных и кустарных пород на площади 6,1 га. Заготовлено 1914,7 кг семян лесных растений, из них 383,5 кг – улучшенной категории», — уточнил региональный орган статистики.

При этом отмечается, что за прошедший год общая площадь погибших лесных насаждений составила 207,2 га (176,7 га – из-за воздействия неблагоприятных погодных условий, 30,5 га – из-за лесных пожаров).