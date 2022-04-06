Москва, 6 апреля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Элита России не может вдруг начать работать на развитие страны спустя 30 лет «вхожденчества» в Запад и в условиях отсутствия идеологии, а Украина приготовила костяк из миллиона заряженных идейных нацистов, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

В России происходит эрозия политической системы и политического класса, который непригоден для того, чтобы разорвать отношения с Западом, потому что весь этот класс «вхожденческий», то есть выстроен под вхождение в Запад каждой молекулой его бытия.

«Вы хотите, чтобы те же самые люди, которые великолепно покупают где-нибудь товары, завышают цены, берут откаты и все прочее, стали развивать национальную промышленность? Они не могут, а хотят они только одного — чтоб вернулась та идиллия. И не они одни: потребительское безидеологическое общество, вся эта система создает Русскую трагедию момента», — заявил Кургинян.

И в этой ситуации встает вопрос, как строить новую политическую систему при всем нежелании повторять политические разборки образца 1937 года. По его словам, на Украине есть миллион заряженных черной идеологией бандеровского нацизма комиссаров, которые пропитали все слои общества от высшего руководства до детских садов, а в России нет вообще никакой идеологии в помине.