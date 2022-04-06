Новосибирск, 6 апреля, 2022, 05:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области запустили сайт, посвящённый юбилею региона — «Новосибирь 85». Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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"Жители и гости региона смогут ознакомиться с анонсами культурных, спортивных и социальных мероприятий, патриотических акций, посмотреть концерты и спектакли новосибирских учреждений культуры онлайн», — говорится в сообщении.

Также на интернет-платформе будут размещать интервью и рассказы о заслуженных новосибирцах, коллективах и предприятиях Новосибирской области.

По данным на сегодня, 6 апреля, до юбилея региона осталось 176 дней.