Москва, , 05:50 — REGNUM Придавать плановой и необходимой перегруппировке российских войск политическое значение «деэскалации» и «жеста доброй воли», которого нет и в помине, это крайне опасно, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Я совершенно не против того, чтобы ограниченный контингент, который действительно ограниченный, перегруппировывал силы. Я понимаю, что даже Мариуполь было зачистить очень трудно, это продлится неделю-полторы, и после этого нужно будет что-то делать с этой донбасской группировкой противника. А она здоровенная, это вообще все трагедия, понимаете? Я вижу, что происходит на южном направлении, где никто ничего не останавливает. Я прекрасно понимаю, что все те перестановки, которые готовятся в центре — это перегруппировки все прочее. Зачем этому придавать то значение, которого нет? Потому что кому-то хочется. Но это не просто нельзя, это опасно!», — заявил Кургинян.

По его словам, это смертельно опасно потому, что есть общество, и нельзя жертвовать его настроениями в угоду перегруппировке. Нужно удерживать общественные настроение в том же качестве, что они есть, а перегруппировки проводить как заблагорассудится по праву военных руководителей.

«Все разговоры о том, что армия провалила операцию — гнусная брехня. Армия проводит операцию в условиях, когда у нее контингента меньше, чем у ее противника, и она должна сражаться в катакомбах и укрепрайонах, она ее проводит замечательно. Я не понимаю, как это происходит. Значит, внизу-то все в порядке, так зачем эти верхушечные игры? …Кто там и какую энергию хочет использовать в личных целях? Так нельзя, это опасно! Эти сотрясания воздуха нужны, чтобы кто-то сохранил свою собственность? Для чего?! Или это клещи, о которых я говорю?», — продолжил политолог.