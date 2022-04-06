Новосибирск, 6 апреля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В Новосибирске из-за потепления ТЭЦ снизили температуру теплоносителя. Отопительный сезон в городе продолжается. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

Volgadmin.ru Отопительный сезон

«На 1 апреля общий запас угля по всем новосибирским ТЭЦ составил 458,6 тысяч тонн, что выше норматива, — уточнили в СГК. — За март — фактически зимний месяц — теплоэлектроцентрали получили 801 тысячу тонн угля».

При этом в апреле планируется использовать примерно на 38 тысяч тонн топлива меньше, исходя из погодных условий.