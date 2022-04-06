Москва, 6 апреля, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Все игрища с «мирными переговорами» нужны украинской власти только для того, чтобы взять политическую систему России в клещи между паникой о том, что власть слилась и желанием элиты минимизировать издержки, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам политолога, Россия из Херсонской области уходить не собирается, но допустим даже это произойдет в обмен на признание Украиной ДНР и ЛНР с российским Крымом. Никто на Украине такое соглашение не подпишет, и переговоры с Россией нужны не для этого.

«Они дурят голову именно для того, чтобы осуществить эту операцию «Клещи». Паника «слил» и вопль «давайте минимизируем» должны сойтись, чтобы обеспечить политическую деструкцию, которая и нужна всем этим очень хитрым и изощренным украинским бандитам и их английским кураторам. Я вижу, как ухмыляются Ричард Мур и другие. Вот это что такое, это не какое-то соглашение, это провокационная игра», — заявил Кургинян.

Даже если ведутся какие-то переговоры, нужно предельно мягко сообщить населению, что Украина дала какие-то свои предложения, где что-то есть, а чего-то нет, и сделать это нужно было максимально смягченно, а не так, как это было подано помощником президента России Владимиром Мединским, что вызывало переполох в российском обществе. Тем более, к этому нет никаких оснований, украинские условия принять невозможно, Песков это подтвердил, и всем это очевидно.

Но даже если Зеленский подпишет эти соглашения, их не одобрит Рада, а самого Зеленского убьют тут же. А ему этого не нужно, как и всей украинской власти, которая сейчас переживает свой звездный час, получив десятки миллиардов долларов на разграбление. Сейчас эта власть в центре мирового внимания, заявляя, что новый век будет «украиноцентричным». И им плевать в этой ситуации на какие-то там украинские города.

«Им нужна нобелевская премия и аплодисменты встающего Конгресса США. Они получили все, что хотели, они зачем от этого будут отказываться? Ради чего? Любой договор с проблематизацией территориальной целостности Украины должен быть поддержан референдумом. Его будут проводить вместе со спецоперацией? Значит нам надо будет уйти. Они тут же всё займут назад», — продолжил эксперт.