Краснодар, 6 апреля, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Государственному заказчику в лице ППК «Единый заказчик в сфере строительства» не удалось заключить контракт по итогам строительного тендера с начальной ценой 1 млрд рублей. Договор на строительство студенческого общежития в Краснодаре не заинтересовал подрядчиков, передаёт ИА REGNUM.

Евгений Пущаев Общежитие

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — уточняется в карточке закупки.

Напомним, за 720 дней планировалось построить общежитие на 500 мест с выплатой 15% аванса. Объект запланирован для нужд Кубанского государственного университета на улице Сормовская, 173.

Объект спроектирован из трёх блоков. Два из них планируются в 17 этажей, а один, административно-бытовой корпус — в пять.