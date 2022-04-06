Якутск, 6 апреля, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Более 1 млн рублей похитили жители Якутска, объединившись в преступную группу. Руководитель одного из социальных учреждений города трудоустроил троих граждан, но они не работали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Зарплату фиктивные работники получали, в целом они «заработали» более 1 млн рублей. Деньги получали не те, кто был трудоустроен, а организаторы этой махинации.

В отношении четверых жителей Якутска возбуждены уголовное дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, оказывавший бухгалтерские услуги предприятию Якутии, похитил 5,3 млн рублей. Деньги он проиграл в букмекерских конторах. Якутянина подозревают в мошенничестве.