Аляска, США, 6 апреля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Резолюция о приостановке побратимства с российским городом Владивостоком была отклонена городской ассамблеей столицы Аляски города Джуно. Об этом 5 апреля сообщает представительство МИД во Владивостоке.

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Автором резолюции выступила заместитель мэра города Джуно Мария Гладзишевски, которая вняла призыву губернатора Аляски Майка Данливи разорвать отношения с российскими городами-побратимами. Гладзишевски стала утверждать, что отношения с Владивостоком последние несколько лет были мало активны, однако отметила, что они остаются важны для граждан и «важны в целом».

Выступившие против резолюции члены указали, что она не имеет смысла с практической точки зрения, так как резолюцию некуда направить: комитета городов-побратимов не существует. Кроме того, члены ассамблеи пояснили, что вмешательство в дела геополитики будет плохой практикой. Член ассамблеи Ваалаал Гиидаак Барбара Блейк, представитель комитета городов-побратимов ассамблеи отметила, что в международной программе городов-побратимов прямо сказано о том, что приостановка или прекращение побратимских отношений с российским городом-партнером не должна быть ответом городов на ситуацию на Украине.

В итоге городская ассамблея проголосовала против резолюции, призывающей столицу Аляски, город Джуно, приостановить побратимские отношения с Владивостоком. Соотношение голосов было четыре голоса к пяти.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прекращении Мурманском сотрудничества с польским городом-побратимом Шецином. Решение было принято в связи с уведомлением, полученным от мэра Шецина о расторжении побратимских связей, установленных еще в 1993 году.