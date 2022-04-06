Красноярск, 6 апреля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. В среду, 6 апреля, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +15… +18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Начало апреля. В парке Гремячая Грива

В 09:10 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 6 на 7 апреля ожидается до +4… +8 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В четверг, 7 апреля, в Красноярске до +7… +9 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ночью — до −2… +1 °C, без осадков.

В пятницу, 8 апреля, в Красноярске ожидается до +5… +8 °C днём и до +0… +2 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

6 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, местами 22−27 м/с, снег, метель.

На севере Туруханского района и на севере Эвенкийского МР местами ожидается сильный снег, в Туруханском районе местами порывы южного ветра 17−22 м/с, метель, в Хакасии порывы юго-западного ветра 15−18 м/с.

6−8 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ночью и утром на дорогах местами гололедица, в горных районах лавиноопасно.