Москва, 6 апреля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Все политические игрища вокруг так называемых «мирных переговоров», «патриотов Ургантов» и некоторых дискуссий с Рамзаном Кадыровым опасны для нынешней ситуации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я только спрашиваю, о чем вы хотите договориться? О чем? Государственная дума, Совет Федерации и лично президент признали Донецкую и Луганскую области в полной территории, которая есть, и сейчас мы там прорубаем «Пионами» четырехметровые бетонные ДОТы, да? Мы из этого уже не выйдем. Если мы из этого начнем выходить (я не знаю, кто хочет этого), то полетит кувырком вся существующая политическая система. Вся!» — заявил Кургинян

Согласно заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, без признания российского Крыма, а также независимости ДНР и ЛНР никаких соглашений с Украиной подписано не будет. То же самое, если верить заявлениям главы Италии, заявляет президент России. То есть как минимум России нужно, чтобы украинцы признали хотя бы это.

«А атмосфера опять подана такая, что «Путин слил», и это сумма нескольких сил. Это атака с правопатриотической стороны, такая же, как была тогда у авантюриста этого [«грустного беглокомандующего», сдавшего Славянск нацистам в 2014 году по обоюдной договоренности], который орал «Путин слил», а потом побежал, как трусливый заяц. Это такая же атака, это ремейк отсюда, и это желание всех вхожденцев [ту часть элиты, которая желает вернуть отношения с Западом в прежнее русло] сделать желание обратимым. А они не знают как, но очень хочется. А если нельзя, но очень хочется, то можно. Это союз этих сил, которые рано или поздно замкнутся на теле власти и политической системы», — добавил Кургинян.

По его словам, именно этим сегодня пахнет ситуация вокруг «мирных переговоров» с Украиной.

«Нам не нужна сейчас дискуссия с Рамзаном Кадыровым. Кто бы что ни говорил, Рамзан Ахматович сейчас герой. И у него совершенно другой уровень поддержки в России, чем был несколько месяцев назад и это очевидно! Нам зачем эти полемики? Нам зачем изобретать каких-то «турбопатриотов». Вы кого ими называете? Тех, кто орет, что слил? А сами вы действуете хорошо? …Мне совершенно все равно, где находится господин Ургант, мне это неинтересно, мне интересно, зачем это нужно превращать в политические события?!» — продолжил эксперт.

По его словам, то, что сейчас происходит, — опасно. И если в 2014 году опасность авантюризма некоторых личностей в Донбассе была связана с маленькой волной народного ожидания, то сейчас — с большой волной. И если тогда был неясно, какой «жанр» действий, то здесь — государственный.