Владивосток, 6 апреля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. С 11 апреля по 30 мая во всех поликлиниках Приморья можно будет бесплатно проверить здоровье. Для удобства жителей ввели специальный график работы медучреждений — семидневный, с 8:00 до 20:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Особенно приглашают на обследование переболевших коронавирусом — есть высокие риски тяжелых осложнений. Также приглашаются те жители, которые последние два года не посещали врача.⠀

«Желательно предварительно записаться на приём, чтобы можно было избежать скопления людей и обеспечить быстрое прохождение осмотра. Присоединяйтесь к месячнику «Здоровые сердца Приморья» — берегите себя», — призвали специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, переболевшие COVID-19 должны пройти углубленную диспансеризацию спустя два месяца после выздоровления. Это позволит выявить постковидные осложнения на ранней стадии, уверена заведующая терапевтическим отделением больницы №1 Петропавловска-Камчатского Елена Чуян.