Тунис, , 05:07 — REGNUM Комментарии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по роспуску тунисского парламента являются попыткой вмешательства во внутренние дела республики, заявил глава МИД Туниса Усман Джеранди на своей странице в Twitter.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции. Кроме того, был вызван посол Турции. Я сообщил им, что Тунис отвергает заявления президента Эрдогана, считая их вмешательством в тунисские дела», — заявил он.

Джеранди добавил, что отношения между Тунисом и Анкарой должны основываться на уважении к суверенитету и решениям народов. Он подчеркнул, что Тунис не позволит подвергать сомнению свою демократическую систему.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил роспуск тунисского парламента. По его словам, это решение властей Туниса является «пятном на демократии» и игнорированием воли тунисского народа.